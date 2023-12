VIDEO: Poslanci budú opäť rokovať do polnoci, a to aj v pondelok

Bratislava 14. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú vo štvrtok opäť rokovať do polnoci. Zároveň si odsúhlasili, že rokovať budú aj v pondelok (18. 12.) od 10.00 do 24.00 h, hoci pondelky zvyčajne nebývajú rokovacími dňami.



Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) priblížil, že v piatok (15. 12.) budú rokovať len do 16.00 h. Hlasovať sa počas dňa nebude. Rovnako sa nemá hlasovať ani v pondelok, najbližšie hlasovanie tak bude až v utorok (19. 12.) o 11.00 h.



Zároveň poslanci odsúhlasili, že o štátnom rozpočte budú rokovať potom, ako prerokujú novelu tzv. kompetenčného zákona, ktorému sa venujú v zrýchlenom režime.