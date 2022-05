Poslanci NRSR budú pokračovať v rokovaní vo štvrtok

Bratislava 15. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú pokračovať v rokovaní na 65. schôdzi opäť vo štvrtok (19. 5.) od 9.00 h ráno. Na programe majú ešte niekoľko návrhov, čaká ich aj viacero personálnych volieb.



Vo štvrtok ráno by mali začať rokovanie novelou zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



Voľby na post komisára pre deti a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, ale aj voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa majú naplánovanú na štvrtok po 11.00 h s tým, že výsledky oznámia až po obednej prestávke o 14.00 h.



Okrem toho by mali poslanci na aktuálnej schôdzi prerokovať i novelu zákona o mediálnych službách či vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Venovať by sa mali tiež novele zákona o potravinách.