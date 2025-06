Poslanci budú pokračovať v utorok, rozhodnúť majú o platoch v školstve

Bratislava 8. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú od utorka 10. apríla v rokovaní na 35. parlamentnej schôdzi. Na programe majú ešte viacero vládnych aj poslaneckých legislatívnych návrhoch. V utorok by mali definitívne rozhodnúť o návrhu z dielne ministerstva školstva na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Okrem toho ich v utorok čaká tiež pokus o mimoriadne rokovanie o zmene zákona o dani z finančných transakcií.



Parlament by mal na riadnej schôdzi prebrať a následne aj definitívne hlasovať o vládnej novele Ústavy SR. Do nej sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má tiež riešiť adopcie detí a rodičia by mohli mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ak je nad rámec vzdelávacieho programu. Návrhom sa má dosiahnuť i suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.



Poslanci majú ešte v druhom čítaní prerokovať aj vládny návrh zákona z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Tým by sa mali zaviesť a definovať prioritné okresy, pretože súčasná definícia najmenej rozvinutých okresov nie je podľa predkladateľa dostačujúca. Hlasovať by sa malo i o viacerých návrhoch rezortu financií, ako napríklad o novele colného zákona či o návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok vlaňajšok.



Na programe je aj viacero poslaneckých návrhov. Koaličná SNS má v parlamente novelu zákona o vydavateľoch publikácií, ktorá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu. Národniari stoja aj za novelou Ústavy SR, ktorá má priniesť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo súčasných štyroch na šesť rokov, a poslanci majú o nej počas týždňa hlasovať.



Aj opozícia predložila množstvo legislatívnych úprav a návrhov. PS prišlo napríklad s návrhom na vykonanie poslaneckého prieskumu na Štatistickom úrade SR. SaS v novele Trestného poriadku navrhuje, aby mohol o odklade alebo prerušení výkonu rozhodnutia, proti ktorému podal minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor dovolanie, rozhodnúť len súd. V druhom čítaní je návrh zákona o turistických trasách z dielne KDH. Hnutie Slovensko má zase v parlamente návrh ústavného zákona, ktorého cieľom je zvýšiť garanciu rovnakého odmeňovania mužov a žien na ústavnú úroveň.



Poslanci majú prerokovať aj mimoriadnu správu verejného ochrancu práv, v ktorej reagoval na viaceré prípady policajného násilia v dôsledku služobného zákroku príslušníka polície. Na programe majú aj niekoľko výročných správ, medzi nimi správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR či správu o činnosti komisára pre deti.