Poslanci budú rokovať aj v pondelok, prebrať majú novelu Ústavy SR

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať aj v pondelok (16. 6.), hoci v pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Na programe budú mať vládnu novelu Ústavy SR, o ktorej začnú rokovať ráno od 9.00 h. Rozhodli o tom poslanci na návrh koaličných klubov. O novele ústavy bude parlament rokovať až do úplného prebratia, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Hlasovať sa však v pondelok nebude. V budúcom týždni sa bude zároveň rokovať až do 20.00 h namiesto 19.00 h.



Obedovú prestávku budú mať v budúcom týždni poslanci skrátenú na jednu hodinu, a to od 13.00 h do 14.00 h. Do programu aktuálnej schôdze zároveň zaradili vládny návrh novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorý žiada vláda prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament začne novelu preberať v utorok (17. 6.) od 9.00 h. Návrh reaguje na súdne spory príslušníkov HaZZ v súvislosti s prekračovaním 48-hodinového priemerného týždenného služobného času. Do programu pribudla aj správa o finančnej stabilite za máj 2025.