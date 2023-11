Poslanci budú rokovať až do 21.00 h, pokračovať budú ráno od 9.00 h

Bratislava 15. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v stredu rokovať dlhšie, a to do 21.00 h. Rozhodli o tom hlasovaním po zasadnutí poslaneckého grémia. Zároveň odsúhlasili, že vo štvrtok (16. 11.) budú rokovať od 9.00 do 20.00 h. O hodinu si skrátili aj obedovú prestávku, trvať bude od 13.00 do 14.00 h.



Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) návrh odôvodnil aktuálnym priebehom rokovania o programovom vyhlásení vlády (PVV) a snahou zefektívniť priebeh schôdze. Písomne je do diskusie prihlásených ešte zhruba 30 poslancov. V diskusii tak budú zákonodarcovia pokračovať aj vo štvrtok. Na programe aktuálnej schôdze sú okrem PVV aj dva vládne návrhy v skrátenom legislatívnom konaní. Ak ich nestihnú prerokovať do štvrtka večer, do lavíc sa vrátia v utorok (21. 11.) ráno.



Šéf parlamentu zároveň informoval, že médiá budú mať obmedzené živé vstupy z foyeru NR SR. Ide podľa jeho slov o reakciu na incident, keď poslanec Igor Matovič (klub Slovensko, Za ľudí, KÚ) vulgárne urážal pred živým vstupom do médií poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD). Tvrdí, že ostatní poslanci nemajú garanciu, že sa niečo podobné nestane aj im. Obmedzenie má trvať, dokým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš nedeklaruje, že sa to nebude opakovať.