Poslanci budú rokovať o viacerých vládnych návrhoch

Bratislava 15. júla (TASR) - Poslanci v úvode šiesteho rokovacieho dňa deviatej schôdze Národnej rady (NR) SR rokujú o poslaneckých návrhoch týkajúcich sa obmedzenia vykonávania potratov, ktoré predložili poslanci za ĽSNS.



Popoludní má plénum diskutovať o vládnych novelách, ktoré sú aktuálne v druhom čítaní a ktorým sa venujú v zrýchlenom režime. Napríklad novele zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol mať možnosť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách.



Poslancov čaká ešte niekoľko neprerokovaných bodov programu. Medzi neprerokovanými bodmi programu aktuálnej schôdze je ešte poslanecký návrh novely zákona o prokuratúre, ktorá upravuje spôsob voľby šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Zákonodarcovia by mali definitívne rozhodnúť, či a ako sa upraví spôsob výberu a voľby šéfa GP. Novelou zákona o prokuratúre by sa mal okrem iného rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu na túto funkciu kandidovať.