O návrhu týkajúcom sa zberu odpadu sa bude rokovať v skrátenom konaní

Bratislava 23. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnom návrhu novely zákona o odpadoch rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v hlasovaní v stredu podvečer. Z návrhu vyplýva, že organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly by museli po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou.



Opoziční poslanci, ale aj poslanec Patrick Linhart (Sme rodina) kritizovali návrh na zrýchlený režim. Pripomenuli potrebu riadneho pripomienkového konania, aby sa mohli k návrhu vyjadriť všetky dotknuté subjekty, ako napríklad obce či potravinárske organizácie. Zdôraznili, že téma odpadov je dôležitá téma, ktorá sa nemá riešiť v skrátenom konaní.



Koaličnému poslancovi Ondrejovi Dostálovi (SaS) chýbajú v materiáli explicitné dôvody na skrátené konanie. Nie je podľa neho zadefinované, v čom je hrozba zásadných hospodárskych škôd.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) apeloval na prijatie novely pre hroziace ťažkosti s odpadom. Obce podľa neho volajú po tom, aby mohli znovu uzavrieť zmluvy.



Novela zákona o odpadoch má riešiť aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Mali by sa preto stabilizovať vzťahy v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zaviesť by sa mala aj povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následné zhodnotenie odpadu v minimálne ustanovenej výške. Posunúť by sa malo aj zverejnenie údajov potrebných na stabilizovanie systému. Novela sa má týkať tiež prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí OZV s množstvom obcí.



Výrobca bude musieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov.



OZV by mali zabezpečiť zber odpadu aj po vypovedaní zmluvy s obcou

Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly by mohli mať povinnosť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím novely by sa mal zároveň posunúť začiatok zavedenia zálohovania späť na pôvodný termín 1. január 2022.



Novela zákona o odpadoch má riešiť aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Mali by sa preto stabilizovať vzťahy v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zaviesť by sa mala aj povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následné zhodnotenie odpadu v minimálne ustanovenej výške. Posunúť by sa malo aj zverejnenie údajov potrebných na stabilizovanie systému. Nová legislatíva sa má týkať tiež prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí OZV s množstvom obcí.



Výrobca bude musieť v prípade schválenia návrhu zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov.



Ministerstvo životného prostredia má na svojom webovom sídle zverejniť údaje potrebné na výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na nasledujúci rok do 15. novembra.



Envirorezort tiež navrhuje vrátiť pôvodný termín štartu zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov. Termín bol oddialený pre obavu z dôsledkov pandémie nového koronavírusu na 1. január 2023. Teraz sa má posunúť späť na 1. január 2022.



Zmena má nastať aj pri spustení digitálnej evidencie odpadov prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva.