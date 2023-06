Poslanci by mali po odhlasovaní prerokovaných bodov ukončiť schôdzu

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali po stredajšom dopoludňajšom hlasovaní ukončiť aktuálnu 94. schôdzu. Plénum odsúhlasilo návrh Borisa Suska (Smer-SD), ktorý žiadal, aby sa po odhlasovaní všetkých doteraz prerokovaných bodov ukončila schôdza.



Susko to odôvodnil tým, že v pléne prevláda chaos pri zaraďovaní bodov do programu, pričom sa to podľa jeho slov deje v rozpore s rokovacím poriadkom NR SR. Parlament sa podľa neho ani nezhodol na tom, či sa o návrhoch, ktoré prešli v úvode schôdze do druhého čítania, môže rokovať ešte na tejto schôdzi. Parlament jeho návrh schválil.