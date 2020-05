Poslanci by mali v rokovacej sále stráviť ešte najmenej 44 dní

Bratislava 16. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v pléne stráviť do konca roka ešte minimálne 44 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí, ktorý je zverejnený na webe parlamentu. Spolu je naplánovaných ešte päť schôdzí. V aktuálnom volebnom období sa zatiaľ poslanci schádzali na schôdzach nepravidelne, prijímali na nich najmä vládne návrhy v skrátenom konaní, ktoré reagovali na koronakrízu.



"Počas pandémie sme museli prakticky neustále zvolávať schôdze parlamentu, lebo sme museli v skrátenom legislatívnom konaní veľmi urýchlene pripravovať zákony, ktoré môžu okamžite pomôcť ľuďom. Nemohli sme ísť bežným systémom, lebo by sme to natiahli na tri, štyri mesiace," vysvetlil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pre TASR doterajšie zvolávanie schôdzí.



Keďže opatrenia sa uvoľňujú, aj poslanci už musia podľa šéfa parlamentu nabehnúť na riadny program. Aktuálne sa koná siedma schôdza, na ďalšej by sa mali poslanci zísť 3. júna, trvať má sedem rokovacích dní. Kollár skonštatoval, že ak v budúcnosti príde do NR SR vládny návrh na skrátené konanie, budú sa snažiť zaradiť ho do riadneho zasadnutia parlamentu.



Poslanci majú rokovať aj počas júla, konkrétne od 7. do 17. júla. Začiatok ďalšej schôdze je potom naplánovaný na 16. septembra a trvať má deväť dní. Kollár si myslí, že parlament musí reagovať na aktuálne požiadavky spoločnosti a ekonomiky. Ak to bude potrebné, bude podľa neho schôdza aj v auguste. V októbri sa majú poslanci zísť v laviciach na osem dní so začiatkom 20. októbra. Posledným riadnym zasadnutím v roku 2020 má byť novembrovo-decembrová schôdza, ktorá bude podľa harmonogramu trvať od 24. novembra do 11. decembra.



Keďže harmonogram schôdzí je len plán, skutočný počet rokovacích dní sa môže znížiť aj zvýšiť, závisí to od toho, ako rýchlo dokážu poslanci prerokovať program schôdze. Okrem riadne plánovaných zasadnutí môže NR SR rokovať aj na mimoriadnych schôdzach. Poslanci sa tiež schádzajú na rokovaniach parlamentných výborov, ktoré sa konajú pred každou riadnou schôdzou. Keď treba, rokujú výbory aj mimoriadne. Podľa Ústavy SR zasadá parlament nepretržite.