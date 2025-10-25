< sekcia Slovensko
Poslanci by mali v roku 2026 stráviť v pléne najmenej 67 dní
Prvá schôdza roka 2026 sa má začať 27. januára a potrvať by mala do 13. februára. V marci by mali mať poslanci voľno od rokovania pléna.
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v rokovacej sále stráviť v roku 2026 minimálne 67 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí na budúci rok, ktorý zverejnili na webe parlamentu. Spolu je naplánovaných päť schôdzí.
Prvá schôdza roka 2026 sa má začať 27. januára a potrvať by mala do 13. februára. V marci by mali mať poslanci voľno od rokovania pléna. Ďalšia schôdza je naplánovaná od 14. do 30. apríla. Následne sa majú zákonodarcovia zísť na schôdzi 26. mája, trvať má 12 dní. Skončiť by mali 12. júna, pôjde o poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou.
Poslanci sa majú po lete vrátiť do lavíc 15. septembra, schôdza má trvať do 9. októbra. Následne sa majú zísť na schôdzi, ktorá sa podľa harmonogramu začne 17. novembra a trvať má do 11. decembra.
Keďže harmonogram schôdzí je len plán, skutočný počet rokovacích dní sa môže znížiť aj zvýšiť. Závisí to od toho, ako rýchlo dokážu poslanci prerokovať program schôdze. Okrem riadne plánovaných zasadnutí môže NR SR rokovať aj na mimoriadnych schôdzach. Tie sa týkajú napríklad návrhu na odvolanie člena vlády či konkrétnej témy, o ktorej žiadajú poslanci rokovať.
