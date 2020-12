Poslanci by nemali schváliť rozpočet zdravotníctva, tvrdí iniciatíva

Na archívnej snímke výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 1. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by nemali hlasovať za návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. V utorok ich na to vyzvali signatári iniciatívy Stop hazardu so zdravím, ktorí ich o to žiadajú v otvorenom liste. Tvrdia, že rozpočet pre sektor na budúci rok je nepostačujúci. Iniciatívu podpísalo už viac ako 100.000 ľudí.uviedli v spoločnom vyhlásení. Tvrdia tiež, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a rovnako vláda SR ich návrh na zvýšenie rozpočtu ignorovalo. Zodpovednosť za zdravie ľudí je teraz podľa iniciatívy práve v rukách poslancov.Jej signatári žiadajú zvýšenie platby za poistenca štátu na úroveň piatich percent z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Podľa nich to má smerovať k jednému spoločnému cieľu, ktorým je zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti na najbližšie obdobie pre všetkých obyvateľov Slovenska tak, aby bola poskytnutá každému vtedy, keď ju bude potrebovať.Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková poukázala na to, že aj zvýšenie platby za poistenca štátu na úroveň piatich percent by predstavovalo 54,6 eura, čo je stále o približne 11 eur menej ako v susednom Česku. Rast výdavkov na zdravotníctvo je plánovaný vo výške 4,4 percenta, čo podľa jej slov nestačí ani na krytie každoročného nárastu súvisiaceho so starnutím populácie, infláciou či rastom miezd. Prostriedky na investície, zvýšenie kvality a hodnoty pre pacienta podľa iniciatívy v rozpočte zohľadnené nie sú.Iniciatíva Stop hazardu so zdravím pripomenula, že ich návrh nie je experimentom, ale návratom k overenému modelu financovania. Jej zástupcovia dodali, že budú sledovať rozhodnutie každého jedného poslanca NR SR.Pod výzvu Stop hazardu so zdravím sa podpísali Asociácia na ochranu práv pacientov, občianske združenie (OZ) Slovenský pacient, ZAP, Asociácia súkromných lekárov SR, Asociácia nemocníc Slovenska, súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení, Asociácia neštátnych zariadení ADOS, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora zubných lekárov, Asociácia dopravnej zdravotnej služby, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárska únia špecialistov a ďalší.Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v minulosti uviedol, že rezort zdravotníctva ako jeden z mála dostal na budúci rok vyšší rozpočet. Počíta s úsporami, ktoré prinesie efektívnejšie hospodárenie nemocníc. Keďže podľa jeho slov systém ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä v koncových nemocniciach nie je dobre nastavený a z verejného zdravotného poistenia nedostávajú toľko zdrojov, ktoré by pokryli starostlivosť o pacientov, je v rozpočte podľa neho ďalších 125 miliónov eur na posilnenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.Doplnil, že na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. Poznamenal, že štát vyčlenil jednu miliardu na boj s pandémiou.poznamenal Krajčí, pričom dodal, že aj táto suma je mimo rozpočtu.