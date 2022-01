Poslanci chcú meniť voľbu šéfa RTVS i výpočet podielu slovenskej hudby

Bratislava 27. januára (TASR) – Do predloženého zákona o mediálnych službách sa majú dostať pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú voľby generálneho riaditeľa (GR) RTVS i kvót pre slovenskú hudbu v rádiách. Voľba šéfa RTVS má byť v parlamente verejná, do podielu slovenských pesničiek vo vysielaní sa má zarátavať aj hranosť medzi polnocou a 06.00 h. Zmeny vo vládnom návrhu avizovali koaliční poslanci na utorkovom (26. 1.) rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.



S pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa voľby riaditeľa RTVS prišiel predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO). Výbor by podľa tohto návrhu mal možnosť zriadiť odbornú komisiu, ktorej členovia z radov expertov v oblasti médií budú môcť na verejnom vypočutí klásť otázky kandidátom na post šéfa RTVS. Voľba riaditeľa v pléne má byť výlučne verejná. "Proces voľby by tak mal byť transparentnejší, profesionálnejší a menej politický," uviedol Čekovský pre TASR, upozorňujúc, že zámer odpolitizovať voľbu generálneho riaditeľa RTVS obsahuje aj programové vyhlásenie vlády.



Pozmeňujúci návrh, týkajúci sa kvót pre slovenskú hudbu v rádiách, pochádza z dielne Sme rodina. Ako priblížila členka parlamentného mediálneho výboru Monika Péter, na percentuálnom povinnom podiele (25 percent v prípade súkromných rádií, 35 percent v prípade verejnoprávneho Slovenského rozhlasu) sa nič nezmení. "Zmena je v tom, že celkový čas vysielania sa rozdelí do dvoch blokov, od polnoci do 12.00 h a od 12.00 h do 24.00 h, pre oba časové bloky bude platiť povinná percentuálna kvóta," vysvetlila na zasadnutí výboru o návrhu, s ktorým Sme rodina prišla na pondelkovú koaličnú radu.



Spolupracovník Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) a hudobný publicista Juraj Čurný na rokovaní výboru upozornil, že táto zmena je v protiklade s predchádzajúcim uznesením výboru o tom, že kvóty pre slovenskú hudbu v rádiách majú ostať zachované tak, ako sú nastavené v súčasnosti. Návrh podľa Čurného implikuje scenár, ktorý bude mať negatívny vplyv na hranosť slovenskej hudby. "Hrozí, že vysielatelia budú koncentrovať slovenskú hudbu v rámci prvého bloku medzi polnocou a 06.00 h, teda v čase, keď je počúvanosť prakticky nulitná. To isté sa bude diať aj v druhom bloku, keď hranosť slovenských pesničiek bude smerovať do večerných časov," upozornil Čurný. V hlavnom vysielacom čase pri najväčšej počúvanosti tak bude podľa neho reálny počuteľný podiel slovenskej hudby ďaleko menší. "Dostaneme sa do stavu, ktorý platil pred zavedením kvót," upozornil.



Členka výboru Monika Kozelová (OĽANO) si, naopak, myslí, že kompromisný návrh uspokojí obe strany, vysielateľov i autorov a interpretov.



Pozmeňujúci návrh v prípade nového zákona o mediálnych službách sa má týkať aj mediálneho registra partnerov verejného sektora, ktorý má sprístupňovať informáciu o konečnom vlastníkovi média. Z dôvodu jeho najrýchlejšej účinnosti sa navrhuje, aby dovtedy, kým nadobudne platnosť zákon o mediálnych službách a zákon o publikáciách, bol register upravený v súčasnom platnom tlačovom zákone.



Verziu zákona o mediálnych službách so zapracovaním pozmeňujúcich návrhov má odobriť mediálny výbor ako gestorský výbor na rokovaní v utorok 1. februára.