Poslanci diskutovali o zmenách vo Fonde na podporu umenia

Bratislava 18. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere štvrtkového rokovania venovali novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU), ktorá je v druhom čítaní. Šéf Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) vysvetľoval v pléne dôvody zmien, ktoré presadzuje cez pozmeňujúci návrh z výboru. Po novom by o poskytnutí peňazí mala rozhodovať rada fondu, nie jeho riaditeľ. Opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) hovorí o politickom ovládnutí FPU.



Michelko tvrdí, že princíp rozhodovania o peniazoch z fondu teraz nefunguje dobre. Chce urobiť všetko pre to, aby v nanovo kreovanom fonde boli odborníci. Hovorí, že radu by mali tvoriť odborníci, napríklad z ministerstva kultúry, a nie politici. Zmeny sú podľa neho navrhnuté v prospech kultúry. Pri rozhodovaní o poskytnutí peňazí by po novom mala rada prihliadať na stanovisko odbornej komisie, no nebude pre radu záväzné.



Grendel reagoval, že pôvodný návrh novely sa zdal neškodný, no zmeny vo výbore z neho urobili nástroj na likvidáciu nezávislej umeleckej tvorby. Nemyslí si, že si takto získajú politici uznanie a rešpekt umelcov. Kritizuje, že rozhodujúcu väčšinu v rade by mali mať politickí nominanti navrhnutí ministrom kultúry. Má ísť o osem z 13 členov. Člen kultúrneho výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) Grendelovi odkázal, že dôvodom zmeny je to, že fondy u istej časti umeleckej obce nefungujú. Michelko označil Grendelove slová za absurdné.



Poslanci budú v schôdzi pokračovať v piatok (19. 4.) od 9.00 h. Prebrať by mali návrh na zmeny v zložení parlamentných výborov. Počas piatka by poslanci nemali hlasovať.