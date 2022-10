Poslanci diskutujú o návrhu SaS na zavedenie partnerského spolužitia

Bratislava 18. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v utorok popoludní diskutovať o návrhu legislatívy z dielne SaS, ktorou by sa mohol zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Zmeny navrhujú v novele Občianskeho zákonníka.



Do diskusie sa prihlásili ústne štyria poslanci, ešte pred nimi vystúpila v pléne predkladateľka návrhu Jarmila Halgašová (SaS). Po nich sa môžu poslanci do diskusie hlásiť aj ústne. Halgašová zdôraznila, že nechcú zaviesť registrované partnerstvá, ale inštitút partnerského spolužitia, čiže nepozerajú len na páry rovnakého pohlavia, ale aj na páry muža a ženy, ktorí pre akýkoľvek dôvod nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva.







Návrhom chcú zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. "Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia," pripomenuli poslanci v dôvodovej správe. Zaviesť by chceli oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.



Popoludní tiež plénum diskutovalo o návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia NRSR, ktorým by parlament odsúdil útok na LGBTI+ komunitu a zároveň vyjadril znepokojenie nad akýmikoľvek pokusmi obmedzovať práva a slobody menšín a komunít žijúcich na Slovensku.