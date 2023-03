Poslanci diskutujú o zjednodušení zdaňovania športových odborníkov

Bratislava 29. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie aktuálnej 88. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov hnutia OĽANO. Športovým odborníkom by sa ním mala zjednodušiť administratíva a podávanie daňových priznaní.



Ak budú mať športoví odborníci aktívne príjmy, ktoré nepatria do príjmov zo závislej činnosti, mali by sa zdaňovať zrážkou. Daňovník sa však môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane, že daň vyberanú zrážkou neuplatní. V takom prípade príjem zdaní sám podaním daňového priznania. Obdobný systém podľa predkladateľov platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.



Od 10.00 h má pred poslancami vystúpiť podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková. Po dopoludňajšom hlasovaní je na pláne návrh Vladimíra Faiča (Smer-SD) na prijatie uznesenia "k urýchleniu realizácie memoranda o zlepšení systému zdravotníctva uzavretého medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením". Popoludní má parlament naplánované rokovanie o viacerých poslaneckých návrhoch. Ide napríklad o novelu Trestného poriadku či novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.