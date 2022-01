Poslanci dnes nebudú rokovať o dohode s USA, odmietli program schôdze

Bratislava 18. januára (TASR) - Národná rada (NR) SR nebude v utorok rokovať o návrhu na vyhlásenie referenda v súvislosti s obrannou dohodou s USA. Poslanci totiž neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval Smer-SD. Jediným bodom programu bol návrh opozičných poslancov na schválenie uznesenia o vyhlásení referenda.



Program schôdze podporili len opoziční poslanci, niektorí členovia klubov OĽANO a Sme rodina sa zdržali. Rokovanie inicioval Smer-SD spoločne s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. V referende sa chceli pýtať občanov, či súhlasia, aby NR SR vyslovila súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA.



Predseda Smeru-SD Robert Fico označil neschválenie programu schôdze za neúctu k inštitútu referenda. "Ak dohoda vyvoláva toľko diskusií, napätia a emócií, je neuveriteľné, že vládna koalícia chce obísť názor občanov SR," uviedol. Opakovane tvrdí, že cieľom zmluvy je vytvoriť na Slovensku americké základne, upozorňuje na rôzne riziká. Podotkol, že zmluva sa už nedá meniť a najlepšie by bolo, keby ju vláda do NR SR nepredložila. Smer-SD chce podľa Ficových slov čo najskôr začať s avizovanou petičnou iniciatívou za referendum.



Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini kritizoval koalíciu za neochotu diskutovať o dohode o obrannej spolupráci. Vláda podľa neho nechce, aby sa vymieňali argumenty za a proti, aby si ľudia urobili svoj názor. "Asi si nie je vláda ani istá, čo vyrokovala," skonštatoval na tlačovej konferencii. Malo by byť podľa neho v záujme vlády, aby na pôde NR SR vyvrátila akékoľvek pochybnosti súvisiace s dohodou.



Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odobrila vláda v uplynulom týždni. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť parlament. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.