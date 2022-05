Poslanci EP: Problémy s právnym štátom v Maďarsku a Poľsku trvajú

Štrasburg 5. mája (TASR) - Viacerí slovenskí europoslanci vyjadrili presvedčenie, že v Maďarsku a Poľsku pretrvávajú problémy v oblasti právneho štátu. Uviedli to v súvislosti so štvrtkovou výzvou Európskeho parlamentu (EP), ktorý apeloval na inštitúcie EÚ, aby voči obom týmto krajinám prijali ďalšie opatrenia. Informuje o tom spravodajca TASR.



Michal Šimečka (PS) pripomenul, že proti Budapešti sa vedie konanie na základe mechanizmu, ktorý umožňuje zastaviť vyplácanie eurofondov v prípade porušovania zásad právneho štátu.



"Vzhľadom na realitu vojny na Ukrajine by sme nemali zabúdať na to, že pre nás ako EÚ, ak máme v konflikte s autoritárstvom uspieť, tak musíme dávať pozor, aby my sami sme tú demokraciu nestrácali vo vnútri EÚ, či už v Maďarsku, na Slovensku, ale aj v Poľsku," povedal Šimečka.



Problémy s deštrukciou nezávislého súdnictva v Poľsku podľa neho pretrvávajú a situácia v tomto smere sa vôbec nezlepšuje. Aj napriek obrovskej pomoci Poliakov pre Ukrajinu, problémy, ktoré im vyčíta EÚ tam stále sú. "Nemôžeme pred tým zatvárať oči. Ten konflikt medzi európskym demokratickým a ruským autokratickým modelom bude dlhý. Nemôžeme si dovoliť, aby sme v EÚ mali štáty, ktoré budú nedemokratické alebo sa budú posúvať k autoritárstvu," domnieva sa europoslanec Šimečka.



Vladimír Bilčík (Spolu) privítal to, že eurokomisia aktivovala tzv. mechanizmus podmienenosti čerpania eurofondov voči Maďarsku, lebo v prípade Maďarska sú dlhodobé podozrenia zo zneužívania europeňazí a zo systémovej korupcie priamo súvisiacej s potláčaním zásad právneho štátu. "Je dôležité, aby sa to vyšetrilo a došlo k náprave a ak sa tak nestane, aby Maďarsko nezneužívalo peniaze, na ktoré sa všetci skladáme," uviedol.



Bilčík pri tom upozornil, že dialóg ohľadne dodržiavania princípov právneho štátu sa netýka len Budapešti a Varšavy. "Nie je to dialóg iba o Maďarsku a Poľsku, ale o všetkých krajinách. Ani Slovensko nie je politicky zrelé a jedny či dvoje volieb ho môžu nasmerovať maďarskou cestou," myslí si poslanec.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) vníma Poľsko ako menej autoritatívnu krajinu, ako je v súčasnosti Maďarsko, ktoré sa "príliš vymedzuje z demokratickej rodiny" ostatných krajín EÚ, čo podľa nej potvrdzuje aj premiér Viktor Orbán svojím prístupom k ruskej agresii voči Ukrajine.



"Netreba zabúdať, že Poľsko prijímalo reformy, ktoré likvidovali nezávislosť súdnictva či prenasledovalo členov LGBTI menšiny," pripomenula europoslankyňa, podľa ktorej Varšava stále neurobila nápravu v pochybeniach, ktoré jej vyčíta EÚ.



Ďuriš Nicholsonová súhlasí s tým, aby Poľsko dostávalo od Únie prostriedky na podporu ukrajinských utečencov. Za otázne však považuje, či má mať Varšava prístup aj k peniazom z európskeho rozpočtu a programu obnovy.



Eugen Jurzyca (SaS) konštatoval, že takéto hodnotenie by sa nemalo robiť na základe politických nálad, ale na základe objektívnych dát a pravidelne pre všetky členské štáty. "Nebol by som prekvapený, keby z neho vyšlo Slovensko za Ficových vlád horšie než Poľsko alebo Maďarsko," odkázal.



Miriam Lexmann (KDH) nepovažuje za vhodné, aby sa spájali procesy týkajúce sa porušovanie európskych hodnôt s výzvami na neschválenie plánov postpandemickej obnovy krajinám, ako sú Poľsko, ktoré je v prvej línii pomoci Ukrajine. "Financie daňových poplatníkov sú chránené pred ohrozením v dôsledku správania porušujúceho princípy právneho štátu prostredníctvom mechanizmu podmienenosti. Nepovažujem preto za správne sa od týchto stanovených postupov odkláňať," uviedla.