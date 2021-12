Poslanci hlasovaním ukončili piatkové rokovanie, zídu sa opäť v utorok

Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie hlasovaním o vládnych návrhoch, o ktorých rokujú v zrýchlenom režime. Aktuálnu 51. schôdzu prerušili do utorka (14. 12.) do 14.00 h. Dovtedy by mali k návrhom zasadnúť výbory a následne by ich malo plénum prerokovať v druhom čítaní.



Ide o novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorého cieľom je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Ďalšou je novela zákona o elektronických komunikáciách, má sa ním pomôcť predísť importu nákazy nového koronavírusu zo zahraničia, a to poskytovaním dát Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od operátorov.



Tretím vládnym návrhom sú zmeny v Obchodnom zákonníku. Umožniť majú pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra.