Poslanci hnutia Slovensko si pripomenuli výročie vraždy R. Remiáša

Bratislava 29. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko si v utorok poobede uctili pamiatku policajta Róberta Remiáša, ktorý bol zavraždený pred 29 rokmi. Zároveň pripomenuli, že páchatelia vraždy musia byť spravodlivo potrestaní, a to nielen tí, ktorí nástražný výbušný systém do auta Remiáša nainštalovali, ale aj objednávatelia.



„Som presvedčený o tom, že za objednaním vraždy Róberta Remiáša stála vtedajšia vládna moc. Ak by to bolo inak, objednávatelia vraždy by už dávno stáli pred súdom a boli by spravodlivo potrestaní,“ povedal poslanec Gábor Grendel. Je presvedčený, že si spravodlivosť napokon páchateľov nájde. „Nádejou na spravodlivosť je aj skúsenosť z predchádzajúceho volebného obdobia. Ak majú vyšetrovatelia rozviazané ruky, skôr či neskôr spravodlivosť páchateľov dobehne.“



Podľa exministra vnútra a poslanca Romana Mikulca všetko nasvedčuje tomu, že za touto vraždou stála Slovenská informačná služba. „Je veľmi smutné, že sme sa vrátili do obdobia, keď je Slovenská informačná služba znova zapletená do machinácií, ovplyvňovania vyšetrovaní alebo verejnej mienky,“ povedal Mikulec.



Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom. Polícia jeho vraždu stále vyšetruje.