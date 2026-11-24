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Poslanci hovorili o presune prípravy eurofondov pod iný rezort
Tento zámer kritizoval v parlamente minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Autorstvo zámeru presunu pripísal ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD).
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň mimoriadnej 66. schôdze. Celý deň sa venovali návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Stojí za ním ministerstvo školstva, v parlamente je v druhom čítaní. Má vytvoriť nový rámec integrovaného systému ochrany detí a mládežníkov pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Diskutovalo sa však skôr o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD). Návrh má presunúť prípravu nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Tento zámer kritizoval v parlamente minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Autorstvo zámeru presunu pripísal ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD). Zároveň upozornil na to, že na takejto zmene nie je v rámci koalície zhoda. Pripomenul, že prípravu nových eurofondov riadi splnomocnenec vlády Ladislav Šimko. Pozmeňujúci návrh kritizovala tiež opozícia. Tá zase namietala to, že ministerstvo chce takúto zmenu presadiť ako pozmeňujúci návrh k zákonu o deradikalizácii, čo spolu nesúvisí.
Drucker podľa vlastných slov prijíma kritiku za legislatívny postup pri snahe o zmenu kompetencií úradu cez nesúvisiaci zákon. Úprava je však podľa neho potrebná pre prípravu nových eurofondov a treba ju prijať čo najrýchlejšie. Zároveň však chce, aby prešiel zákon týkajúci sa deradikalizácie. Pripustil, že ak má byť kompetenčná zmena predmetom politikárčenia, mohla by zo zákona vypadnúť.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v stredu (25. 11.). Na 8.00 h je naplánovaná schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Tú sa poslanci pokúšali otvoriť už v utorok, no nepodarilo sa im to, keďže neboli uznášaniaschopní. Následne majú pokračovať v rokovaní 66. schôdze, vrátiť sa majú k debate o zákone týkajúcom sa ochrany mládeže pred radikalizáciou.
Tento zámer kritizoval v parlamente minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Autorstvo zámeru presunu pripísal ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD). Zároveň upozornil na to, že na takejto zmene nie je v rámci koalície zhoda. Pripomenul, že prípravu nových eurofondov riadi splnomocnenec vlády Ladislav Šimko. Pozmeňujúci návrh kritizovala tiež opozícia. Tá zase namietala to, že ministerstvo chce takúto zmenu presadiť ako pozmeňujúci návrh k zákonu o deradikalizácii, čo spolu nesúvisí.
Drucker podľa vlastných slov prijíma kritiku za legislatívny postup pri snahe o zmenu kompetencií úradu cez nesúvisiaci zákon. Úprava je však podľa neho potrebná pre prípravu nových eurofondov a treba ju prijať čo najrýchlejšie. Zároveň však chce, aby prešiel zákon týkajúci sa deradikalizácie. Pripustil, že ak má byť kompetenčná zmena predmetom politikárčenia, mohla by zo zákona vypadnúť.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v stredu (25. 11.). Na 8.00 h je naplánovaná schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Tú sa poslanci pokúšali otvoriť už v utorok, no nepodarilo sa im to, keďže neboli uznášaniaschopní. Následne majú pokračovať v rokovaní 66. schôdze, vrátiť sa majú k debate o zákone týkajúcom sa ochrany mládeže pred radikalizáciou.