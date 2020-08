Poslanci koalície predložia návrh, ktorý má umožniť odoberanie titulov

Bratislava 28. augusta (TASR) - Návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov, predložia do Národnej rady (NR) SR koaliční poslanci. V piatok o tom informovala hovorkyňa hnutia OĽANO Dáša Macaríková. Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Jej účinnosť poslanci navrhujú od začiatku roka 2021, vzťahovať by sa tak mala až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka.



OĽANO tvrdí, že slovenské vysoké školstvo potrebuje reformu i prísnejšie podmienky posúdenia záverečných prác. Zdôraznilo, že systém nesmie zvýhodňovať nepoctivých študentov či akademických pracovníkov. Novela má podľa slov hnutia zaviesť princíp - "kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma". O neplatnosti štátnej skúšky by mal po novom rozhodnúť rektor univerzity, "ak záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent alebo absolvent úmyselne neoprávnene použil časť inej práce či ju dokonca skopíroval celú a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla ukončiť štúdium". Rektor by tiež mohol konať aj v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul.



"Kauzy diplomových prác politikov odkryli zásadný problém nášho vysokého školstva. Študenti sa musia učiť pre vzdelanie, vedomosti, a nielen pre to, aby získali titul, ktorý síce vyzerá efektne na vizitke, ale nie je zárukou vzdelania. Na zvýšenie kvality štúdia však musíme urobiť podstatne viac zmien ako len túto," uviedol predseda parlamentného školského výboru Richard Vašečka (OĽANO). Novelu označil za prvý krok ku kvalitnejšiemu a spravodlivejšiemu vysokému školstvu na Slovensku.