Poslanci majú o návrhu na odvolanie Šutaja Eštoka rokovať vo štvrtok
Šutaj Eštok podľa SaS nezvláda výkon funkcie šéfa rezortu vnútra.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) rokovať vo štvrtok (23. 4.) od 13.00 h. Vyplýva to z pozvánky na schôdzu, ktorú zaslali z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Návrh na odvolanie iniciovala strana SaS s podporou ostatných opozičných strán.
Šutaj Eštok podľa SaS nezvláda výkon funkcie šéfa rezortu vnútra. V období jeho ministrovania došlo podľa opozície k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolali „závažné pochybnosti“ o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite a profesionalite Policajného zboru, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu, ako aj o zachovaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie. Osobitne opozícia kritizuje personálne zásahy voči skupine vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov. Má takisto podozrenia z politicky motivovaných konaní. Poukazuje okrem iného aj na pokusy o zásadné zásahy do štruktúr polície a legislatívy bez odbornej diskusie.
Strana SaS avizovala svoj návrh na vyslovenie nedôvery Šutajovi Eštokovi už skôr. Minister vnútra ešte v pondelok (20. 4.) reagoval, že opozícia nie je schopná vymyslieť nič iné ako návrh na jeho odvolanie. Vyčíta jej, že neponúka žiadne riešenia ani lepšiu víziu pre Slovensko. Kritizuje aj postoj bývalej vlády k nelegálnej migrácii.
