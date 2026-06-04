< sekcia Slovensko
Poslanci majú o návrhu na odvolanie T. Druckera rokovať v utorok
Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) rokovať v utorok (9. 6.). Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na utorok 8.30 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.
Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok. Systém podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene, no nie je podľa neho dôvod ich dramatizovať do politickej kampane.
Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok. Systém podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene, no nie je podľa neho dôvod ich dramatizovať do politickej kampane.