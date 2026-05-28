Poslanci majú o návrhu na odvolanie Tarabu rokovať v pondelok
Bratislava 28. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú o opozičnom návrhu na odvolanie vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) rokovať v pondelok 1. júna od 9.00 h. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie NR SR. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS, podľa ktorého Taraba vo svojej funkcii zlyhal, ničí prírodu a ohrozuje tiež stámilióny eur z plánu obnovy.
Hnutiu PS napríklad prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve. Hnutie tiež pripomenulo, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala, ani jeho najbližších spolupracovníkov na ministerstve životného prostredia.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov vyhlásil, že ak sa medzi SNS a jej nominantom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra dôjde k personálnej zmene. Taraba zároveň informoval, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra.
