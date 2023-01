Poslanci majú rokovať o uznesení k predčasným voľbám vo štvrtok

Bratislava 25. januára (TASR) - O uznesení, ktorým sa má skrátiť volebné obdobie parlamentu, majú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať vo štvrtok (26. 1.). Informoval o tom v pléne NR SR predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Uznesením sa má určiť termín predčasných parlamentných volieb. Strany bývalej koalície sa dohodli, že by mali byť 30. septembra.



Vo štvrtok o 10.00 h by mali poslanci zaradiť do programu schôdze návrh uznesenia. Hlasovať o ňom by sa mohlo podľa Kollára v utorok (31. 1.).



Parlament v stredu schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.