Poslanci majú v pondelok mimoriadne rokovať o novele Trestného zákona

Bratislava 12. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v pondelok (15. 7.) na mimoriadnej schôdzi rokovať o novele Trestného zákona, ktorej návrh vzišiel najmä z pripomienok Európskej komisie. Vyplýva to z programu schôdze, ktorú zvolal podpredseda parlamentu poverený výkonom právomocí predsedu NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). TASR o tom informovala Kancelária NR SR.



Súčasťou programu pondelkovej schôdze so začiatkom o 10.00 h je okrem iného aj návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely Trestného zákona a potom aj samotné prerokovanie navrhovanej legislatívy.



Vláda na stredajšom (10. 7.) zasadnutí odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje pripomienky Európskej komisie. Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poukázal na to, že navrhované zmeny sa týkajú ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov EÚ.