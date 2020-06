Poslanci majú v stredu hlasovať o novele upravujúcej voľbu šéfa GP

Bratislava 10. júna (TASR) - Medzi priority Ústavu pamäti národa (ÚPN) v roku 2019 patrili aktivity súvisiace s 30. výročím Nežnej revolúcie. Vyplýva to z výročnej správy ÚPN za minulý rok, o ktorej poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú v úvode piateho rokovacieho dňa ôsmej schôdze parlamentu. Do pléna ju prišiel predstaviť predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy. V stredu majú poslanci prebrať posledné body programu, čaká ich hlasovanie o prerokovaných bodoch. Plénum má napríklad rozhodnúť, či posunie novelu zákona upravujúcu spôsob výberu kandidátov a voľby generálneho prokurátora do druhého čítania.



ÚPN sa v minulom roku venoval aj rozvoju medzinárodnej spolupráce či nakrúcaniu osobných svedectiev pamätníkov obdobia neslobody. V súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie a pádu totalitného režimu zorganizoval ústav 92 prednášok pre študentov a verejnosť, pripravil desať diskusných večerov a participoval na ďalších 19 diskusiách. Medzi priority ÚPN patrilo aj nakrúcanie osobných svedectiev pamätníkov obdobia neslobody, v minulom roku ich ÚPN natočil 56.



Okrem správy o činnosti ÚPN majú poslanci prebrať návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov.