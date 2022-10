Parlament má v utorok hlasovať o viacerých návrhoch i odvolaní Matovi

Bratislava 2. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zasadnú do lavíc opäť v utorok (4. 10.), čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov z programu 72. schôdze. Okrem toho by mali o 11.00 h rozhodnúť o všetkých doteraz prerokovaných návrhoch, medzi nimi o návrhu na skrátené legislatívne konanie pri opätovnom vyplatení 13. dôchodkov.



Rozhodnúť by mali poslanci v utorok aj o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO). Jeho odvolávanie iniciovala opozičná SaS, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, tiež Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Za odvolanie ministra chce hlasovať aj Smer-SD a poslanci z mimoparlamentnej Republiky.



Na programe majú poslanci napríklad aj zmluvu o pridružení Slovenska k Európskej vesmírnej agentúre (ESA) na nasledujúcich sedem rokov. Vďaka zmluve sa bude môcť Slovensko okrem iného podieľať aj na budovaní nových európskych satelitov.



Počas schôdze by malo plénum rozhodnúť aj o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Jozefa Šimka (Sme rodina), ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Cieľom novely je, aby štát odpustil samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.



Súčasťou programu je aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú už viackrát presúvali. Návrh, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, schválila vláda ešte v septembri 2020.



SaS a OĽANO predložili viacero ekonomických zákonov. Viaceré návrhy z dielne SaS už plénum prerokovalo. Parlament by mal hovoriť ešte o zmene z dielne OĽANO, ide napríklad o nové zdanenie plynovodov či zvýšenie spotrebnej dane z liehu a rozšírenie rozsahu regulovaných subjektov, ktorých sa dotýka osobitný odvod z podnikania.