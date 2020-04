Poslanci majú v zrýchlenom režime rokovať o opatreniach proti kríze

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok o 13.00 h zídu na štvrtej schôdzi parlamentu. Prerokovať majú vládne návrhy opatrení na riešenie situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. V navrhovanom programe schôdze ich čakajú viaceré zmeny v Zákonníku práce či opatrenia v pôsobnosti ministerstva vnútra. Poslanci majú o návrhoch rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Plénum má tiež opätovne voliť chýbajúcich predsedov parlamentných výborov.



Vládna novela Zákonníka práce upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Mala by napríklad zabezpečiť predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o mesiac. Novela má tiež priniesť zmenu, že zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 percent priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.



Na programe schôdze je tiež vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nákazy.



Poslanci by tiež mali v zrýchlenom režime rozhodnúť o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. V prípade schválenia návrhu by policajti, hasiči a záchranári mohli mať počas krízovej situácie nárok na platené voľno v prípade potreby celodennej starostlivosti o dieťa či zverenú osobu. Obmedziť by sa tiež malo okrem iného prijímanie žiadostí o občianske preukazy či cestovné pasy. Navrhované opatrenia majú reagovať aj na pobyt cudzincov na území SR.