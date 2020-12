Poslanci, ministri a prezidentka môžu chodiť do práce aj s COVID-19

Bratislava 28. decembra (TASR) - Prezidentka, ministri, poslanci parlamentu či generálny prokurátor môžu po novom pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným. Umožnila to nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na pondelok poobede je zvolaná mimoriadna schôdza Národnej rady SR, naposledy koalícia nemala v pléne dostatok poslancov aj z dôvodov karantény.



Vyhláška umožňuje poslancom a ďalším osobám vykonávať prácu v prípade, ak by absenciou na pracovisku vážne ohrozili zabezpečenie chodu štátu alebo riešenie mimoriadnych úloh. Podmienkou je, aby nemali klinické príznaky ochorenia, nosili respirátory FFP2, používali rukavice, dezinfekciu či obmedzili pohyb na pracovisku. Zmena sa týka aj predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejnej ochrankyne práv a predsedu Ústavného súdu SR.



Poslanci Národnej rady SR by mali v pondelok prerokovať presunuté novely zákonov, ktoré sa týkajú opätovného predlžovania núdzového stavu o 40 dní, a tiež zákona o Ústavnom súde. Jeho cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR. Hlasovanie o novelách sa presunulo dvakrát, v prvom prípade koalícia nemala v pléne dostatok poslancov aj z dôvodov karantény.



Vyhláška ďalej špecifikuje nosenie respirátorov FFP2. V prípade opustenia karantény musia byť bez výdychového ventilu alebo prekryté chirurgickým rúškom. Po novom tiež platí, že osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s pozitívne testovaným na nový koronavírus, musí dokončiť desaťdňovú izoláciu aj v prípade negatívneho výsledku testu. Izolácia sa začína počítať od dátumu posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou, pokiaľ sa počas týchto desať dní neprejaví ani jeden z príznakov ochorenia.





ÚVZ SR: Do práce s COVID-19 môžu ísť všetci pracovníci kritickej infraštruktúry



Možnosť pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným sa netýka len prezidentky či politikov, ale aj ďalších predstaviteľov kritickej infraštruktúry. Upozornila na to v reakcii na najnovšiu vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hovorkyňa úradu Daša Račková.



Na určité povolania sa podľa vyhlášky vzťahuje osobitný režim fungovania v čase pandémie. "Medzi osoby v osobitnom režime, ktorých činnosť je pre fungovanie štátu nevyhnutná, nezaraďujeme iba predstaviteľov výkonnej či zákonodarnej moci. Ide aj o zdravotníkov, pracovníkov v oblasti energetiky, tepelnej energetiky a podporných služieb v elektroenergetike. Špeciálny režim majú aj hasiči, policajti či cestári alebo osoby zabezpečujúce odvoz odpadu," vymenovala Račková.



Osobitný režim musel ÚVZ zaviesť v období narastajúcich hospitalizácií pacientov s COVID-19 a rekordných denných prírastkov pozitívne testovaných osôb. S nimi vo vysokých počtoch pribúdajú aj úzke kontakty. "Vírus preniká do všetkých sfér života a vrstiev populácie, preto bolo absolútne nevyhnutné nájsť spôsob, ako s čo možno najnižším epidemiologickým rizikom zachovať chod štátu a zabrániť paralýze kritickej infraštruktúry," dodala Račková.



