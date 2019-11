Poslanci Mosta-Híd by mohli podporiť bezpečnostnú stratégiu, L.Sólymos

Bratislava 13. novembra (TASR) - Most-Híd by mohol podporiť bezpečnostnú a obrannú stratégiu v Národnej rade (NR) SR. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Povedal to pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s iniciatívou nezaradeného poslanca Martina Fedora, ktorý avizoval, že na rokovanie parlamentu predloží Bezpečnostnú aj Obrannú stratégiu SR.



"Stratégiu sme na vláde schválili, nevidím dôvod, prečo by to nemalo prejsť parlamentom," skonštatoval Sólymos. Na otázku, či budú poslanci Mosta-Híd hlasovať v parlamente za schválenie bezpečnostnej stratégie, odpovedal, že s poslaneckým klubom nehovoril, myslí si však, že áno.



Sólymos podľa svojich slov nevie o žiadnej dohode medzi koaličnými partnermi, že hoci stratégia vládou prešla, do parlamentu nepôjde. "Nebol som na koaličných rokovaniach. Ale koaličná zmluva už neplatí," podotkol.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok (11. 11.) vyhlásil, že prijatie bezpečnostnej stratégie necíti ako silnú tému. Nebola podľa neho ani predmetom Koaličnej rady a pravdepodobne ani nebude. Zdôraznil, že na jej aktuálnom znení sa nedá nič meniť. Orientácia krajiny podľa neho zostáva nemenná, EÚ je pre Slovensko životný priestor.



Výhrady voči stratégii parlamentom mala v minulosti koaličná SNS. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) povedal, že navrhovali zmenu niektorých "neprijateľných" formulácií. Problém mali s označením niektorých krajín za potenciálne nebezpečenstvo pre Slovensko.



Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.