Poslanci na mimoriadnej schôdzi nerokovali o dôveryhodnosti SIS
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) totiž poukázal na to, že návrh, ktorý sa mal preberať, je už na programe aktuálne prebiehajúcej schôdze.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nerokovali na mimoriadnej schôdzi o uznesení k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) totiž poukázal na to, že návrh, ktorý sa mal preberať, je už na programe aktuálne prebiehajúcej schôdze. Upozornil na stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR o tom, ako sa má v takomto prípade postupovať, a mimoriadnu schôdzu ukončil.
Schôdzu iniciovala opozícia. Žiadosť o zvolanie podala ešte minulý týždeň. Uznesenie je z dielne skupiny poslancov za opozičnú SaS. Hovorila v ňom o viacerých pochybnostiach týkajúcich sa šéfa tajnej služby, napríklad k majetkovým pomerom či ochrane utajovaných skutočností. Chceli prostredníctvom neho vyzvať vládu a prezidenta Petra Pellegriniho na odvolanie Gašpara z funkcie.
Raši sa po podaní žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze obrátil na parlamentný ústavnoprávny výbor. Pre TASR vysvetlil, že tak urobil z dôvodu, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiadala zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze. Požiadal výbor o stanovisko k tomu, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze.
Výbor prijal stanovisko vo štvrtok. Skonštatoval v ňom, že v prípade, že istý bod je v programe prebiehajúcej parlamentnej schôdze, na jeho zaradenie na inú nemožno využiť inštitút zvolania schôdze na žiadosť najmenej pätiny poslancov. Poukázal na to, že ak chcú poslanci prerokovať daný bod v skoršom, respektíve inom termíne, majú požiadať o jeho presunutie a „termínovať“ ho.
Návrh uznesenia k dôveryhodnosti SIS vedenej Pavlom Gašparom zostalo naďalej súčasťou programu aktuálnej riadnej schôdze. Poslanci by ho tak na nej mali prebrať.
Opozícia kritizuje neotvorenie mimoriadnej schôdze k dôveryhodnosti SIS
Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR kritizovali neotvorenie mimoriadnej schôdze k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Zdôvodnenie predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) neakceptovali. Argumentovali, že na zvolanie schôdze mali dostatok podpisov. Opozícia avizovala koordináciu pri ďalších krokoch.
„Jednoducho, tu sa vládna koalícia nechce rozprávať o tom, prečo sa tu ľudia necítia bezpečne. Slovenská informačná služba je kľúčová inštitúcia pre našu bezpečnosť,“ uviedla poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) s tým, že je dôležité, kto SIS vedie. Pripomenula tiež, že o krátky čas uplynie rok od podania niektorých návrhov na odvolanie ministrov. Obáva sa, že i diskusiu o dôveryhodnosti SIS bude parlamentná väčšina presúvať zo schôdze na schôdzu.
Poslanec NR SR František Mikloško (KDH) upozornil, že odsúvaním takýchto návrhov koalícia likviduje kontrolnú úlohu parlamentu. „O šéfovi SIS by sme radi nehovorili, pokiaľ by nenabúral auto a pokiaľ by nemal problémy s majetkovým priznaním a podobne,“ myslí si.
Podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) uviedol, že sa na túto tému s predsedom parlamentu zatiaľ nerozprával. Výklad rokovacieho poriadku, o ktorý sa Raši opiera, je podľa neho nesprávny. Avizoval, že sa s ním o tom bude rozprávať. „Pán predseda tvrdil, že chce mať riadne fungujúci parlament, tak by sa mal podľa toho začať správať,“ vyhlásil.
