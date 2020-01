Poslanci na schôdzi prerokujú len novelu vrátenú prezidentkou

Bratislava 21. januára (TASR) -Na 57. schôdzi Národnej rady (NR) SR poslanci prerokujú len novelu zákona o pozemkových úpravách, ktorú do parlamentu vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Poslanci totiž v utorok schválili procedurálny návrh poslaneckých klubov SNS, Smeru-SD a Mosta-Híd, aby boli z programu vypustené všetky ostatné body.



Plénum má rozhodnúť o prelomení veta pri novele zákona o pozemkových úpravách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, prezidentka má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.







Súčasťou plánovaného programu schôdze boli aj desiatky ďalších presunutých návrhov z predchádzajúcej schôdze, medzi nimi boli opozičné návrhy v prvom čítaní, okrem nich to bol návrh poslancov koaličného Mosta-Híd kodifikovať posunkový jazyk.



Poslanci nebudú na schôdzi hlasovať ani o návrhu uznesenia k návratu investičného zlata na Slovensko, taktiež nebudú rozhodovať ani o návrhu vlády na vymenovanie Dany Meager za viceguvernérku Národnej banky Slovenska (NBS). Plénum nebude voliť ani predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti či predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.



Plénum nebude rokovať ani o návrhu uznesenia poslancov za SNS k situácii v Iraku. Poslancovi Jánovi Budajovi (OĽaNO) neprešiel návrh, podľa ktorého chcel, aby v pléne predniesol generálny prokurátor Jaromír Čižnár informáciu o stave na generálnej prokuratúre v súvislosti so zadržaním a prepustením bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.