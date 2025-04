Poslanci naďalej diskutujú o novele zákona o mimovládkach

Bratislava 15. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok večer aj naďalej diskutujú o novele zákona o neziskových organizáciách. Rokovať o návrhu začali o 14.00 h a rozprava pokračuje aj po 20.00 h, keďže na návrh koalície si parlament schválil, že potrvá až do úplného prerokovania a bude obmedzená na 12 hodín.



Viacerí opoziční poslanci žiadajú, aby sa návrh stiahol a prepracoval. Vytýkajú mu, že neprešiel riadnym legislatívnym procesom, keďže zásadné zmeny prišli cez pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní a samotný zákon je len poslaneckým návrhom. Vítajú snahu o transparentnosť v činnosti mimovládok, ale legislatívu treba podľa opozície pripraviť po odbornej diskusii.



Koaliční poslanci odkázali opozícii, že vďaka novele bude lepšia informovanosť o vynakladaní verejných zdrojov. Pripomenuli, že niektoré mimovládky zasahujú do politického diania a sú platené účelovo.



Novela zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS by sa mala ešte upraviť. Miroslav Čellár (Hlas-SD) totiž predložil pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému z legislatívy vypadne časť o lobingu.