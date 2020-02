Schôdza končí. Plénum nebolo schopné odhlasovať zvýšenie prídavkov

Bratislava 26. februára (TASR) - Posledná mimoriadna schôdza parlamentu pre voľbami sa skončila. Ohlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) po tom, ako plénum ani na druhý pokus nebolo uznášaniaschopné pri vládnom návrhu na skrátené legislatívne konanie k zvýšeniu prídavku na dieťa a následne si plénum odhlasovalo ukončenie schôdze.



Návrh na zvýšenie prídavku na dieťa bol posledným bodom tejto 58. schôdze. Danko už v utorok (25. 2.) avizoval, že vo štvrtok nebude parlament rokovať, pretože nechce porušiť volebné moratórium. Na záver schôdze Danko poslancom zaželal úspešný politický boj vo voľbách a poďakoval im za spoluprácu počas štyroch rokov.



Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus, o tomto opatrení sa tak v končiacom volebnom období rozhodovať už nebude.



Vláda do parlamentu predložila návrh, ktorým sa mal zdvojnásobiť prídavok na dieťa na 50 eur. Ešte v utorok predseda strany Smer-SD a poslanec Robert Fico avizoval, že by sa mohlo nájsť aj iné riešenie, ako tento prídavok rodičom dať. Okrem vyplatenia jeho sumy spomínal aj formu odpočítania z daní.



V budúcom roku sa malo zvýšenie prídavku na dieťa priemerne mesačne týkať 1.087.900 detí, 651.830 poberateľov príspevku a vyžiadať si malo takmer 300 miliónov eur.