Mimoriadne rokovanie v utorok nebude, poslanci neboli uznášaniaschopní

Bratislava 28. februára (TASR) - Ani v utorok sa Národnej rade (NR) SR nepodarilo dostať k mimoriadnemu rokovaniu k téme skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb a poskytnutia stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Parlament nebol pri začiatku schôdze uznášaniaschopný, preto podpredseda NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina) ukončil 87. schôdzu a neprerokované body presunul na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 14. marca.



Schôdzu inicioval Smer-SD, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Poslanci žiadali, aby parlament rozhodol o skrátení volebného obdobia tak, aby sa predčasné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra. Argumentovali, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Navyše podľa poslancov svojimi krokmi naznačuje, že nechce rešpektovať obmedzenia dané Ústavou SR.



Zároveň chcel Smer-SD presadiť uznesenie, ktorým má parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Poslanci tvrdili, že na Slovensku bola vláde vyslovená nedôvera a nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, medzi ktoré patrí poskytnutie stíhačiek. Odovzdanie stíhačiek je podľa nich v rozpore s Ústavou SR.



O témach mal parlament rokovať už v polovici februára, keď Smer-SD inicioval mimoriadne rokovania. Plénum vtedy pri schôdzi o skoršom termíne volieb nebolo uznášaniaschopné. Na schôdzi k stíhačkám zas poslanci odmietli program rokovania.



Šéf Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii po schôdzi informoval o otvorenom liste, ktorý adresoval prezidentke Zuzane Čaputovej. Skonštatoval, že hlava štátu má zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádza SR. Smer-SD ju žiada zvolať stretnutie predsedov parlamentných strán k júnovému termínu volieb. Fico je ochotný rokovať o podpore úradníckej vláde, ak by to viedlo k skorším voľbám. Pokiaľ prezidentka nebude reagovať, Smer-SD chce iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Do pondelka (6. 3.) je podľa Fica čas na posledný návrh na rokovanie o zmene termínu. Tak sa dá podľa neho stihnúť krajný termín, a to je 1. júl.







"Tento maratón pokusov má ešte pár dní šancu sa ešte raz uskutočniť, ale opakujem, pokiaľ SaS nedá 15 poslancov, treba s tým asi prestať a začať sa pripravovať na volebnú kampaň a voľby 30. septembra," podotkol nezaradený poslanec Peter Pellegrini v súvislosti so snahou zmeniť termín predčasných volieb. Poukázal na lehoty potrebné na vyhlásenie volieb.



Líder OĽANO Igor Matovič opätovne vyčítal neúčasť v pléne opozičným poslancom. Ak chceli mimoriadnu schôdzu, mali podľa jeho slov prísť do roboty. "Je to ich psia povinnosť, najmä voči ich voličom," podotkol.



Pellegrini zároveň poznamenal, že o stíhačkách Mig-29 by sa mohlo rokovať už tento štvrtok (2. 2.). Vyzerá to tak, že vláda by k téme mohla už v stredu (1. 3.) prijať uznesenie. Otázne podľa neho je, ako bude vyzerať uznesenie a či má vláda možnosť presunúť rozhodovanie o posunutí stíhačiek Ukrajine na parlament. Pripomenul, že kabinet je len dočasne poverený a nemá kompetencie rozhodovať napríklad o zásadných zahraničnopolitických otázkach. Víta však, že diskusia sa dostane konečne na pôdu parlamentu.



Fico v tejto súvislosti vyhlásil, že dočasne poverená vláda nemôže prijímať zásadné rozhodnutia zahraničnej politiky. Otázka poskytnutia stíhačiek taká podľa neho je. "Ak vláda v stredu rozhodne o vyslaní stíhačiek na Ukrajinu, je to hrubý protiústavný krok," povedal. Parlament zase môže podľa neho robiť len to, čo mu dovoľuje zákon, preto nemá o čom rozhodovať, môže ísť len o politickú diskusiu.