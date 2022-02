Poslanci presunuli piatkové hlasovanie na utorok

Bratislava 10. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú v piatok (11. 2.) o 11.00 h hlasovať. Prerokované body, ako aj tie, o ktorých mali pôvodne v piatok rozhodnúť, presunú na hlasovanie na utorok (15. 1.). Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), plénum to odsúhlasilo.



Na piatok bolo naplánované napríklad hlasovanie o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne rezortu zdravotníctva. Novela by mala upraviť podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania a zjednodušiť uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov.



Novela obsahuje aj zmenu názvu "zdravotnícky asistent" na "praktická sestra – asistent". Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) to môže čiastočne stabilizovať situáciu v zdravotníctve. Nesúhlasí s tým poslankyňa Monika Kavecká (OĽANO), navrhla preto vynechať z novelizácie zmenu názvu.