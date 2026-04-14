Poslanci neprijali uznesenia z dielne SaS
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní návrhy uznesení z dielne opozičnej strany SaS. Prvý sa týkal voľby kandidátov na sudcu ústavného súdu. Druhý zase hovoril o situácii v Iráne koncom roka 2025 a podpore základných ľudských práv protestujúcich.
Parlament mal prvým uznesením vyzvať predsedu NR SR, aby bezodkladne vyhlásil voľbu kandidátov na neobsadené miesto sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. „ÚS SR od 1. októbra 2023 po vzdaní sa funkcie sudkyne Jany Laššákovej chýba jeden ústavný sudca a súd pracuje v neúplnom zložení, konkrétne v počte dvanástich ústavných sudcov,“ upozornili predkladatelia Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková a Ondrej Dostál (SaS).
Kritizovali pri tom šéfa parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) za to, že voľbu ešte nevyhlásil. „Podľa rokovacieho poriadku NR SR voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu vyhlasuje predseda parlamentu bezodkladne po zániku funkcie sudcu ústavného súdu. Predseda NR SR si neplní svoju ústavnú povinnosť vyhlásiť voľbu na kandidátov na uvoľnené miesto sudcu ústavného súdu, tým pádom znemožňuje proces vymenovania chýbajúceho sudcu ústavného súdu. (...) Máme za to, že pasivita vedenia NR SR v tejto oblasti ochromuje činnosť ústavného súdu, čo je vzhľadom na jeho postavenie a dôležitosť v našom právnom systéme neakceptovateľné,“ okomentovali.
Ďalšie uznesenie malo reagovať na protesty v Iráne koncom roka 2025. Poslanci ním mali okrem iného odsúdiť násilnú reakciu iránskych vládnych zložiek proti protestujúcim. Mali tiež konštatovať, že „použitie násilia a brutality vrátane ostrej munície a ťažkých zbraní proti civilnému protestujúcemu obyvateľstvu je neakceptovateľné“.
