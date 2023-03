Poslanci neschválili novelu Trestného poriadku

Bratislava 29. marca (TASR) - Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) pri dočasnom umiestňovaní obvineného do zdravotníckeho zariadenia sa nateraz neupraví. Poslanci v stredu neschválili novelu Trestného poriadku, ktorá to predpokladala.



Predkladatelia navrhovali, aby obvinený, ktorý je nepríčetný a jeho pobyt je na slobode nebezpečný, mohol byť po novom príkazom prokurátora dočasne umiestnený v zdravotníckom zariadení.



Novelizáciou sa mala odstrániť pretrvávajúca medzera právnej úpravy postupu OČTK v prípravnom konaní. "A to pri náležitom zohľadnení ochrany práv obvineného spojenej s okamžitým poskytovaním zdravotnej starostlivosti a rovnako pri náležitom zabezpečení ochrany práv tretích osôb, ktoré by, v dôsledku voľného pohybu pre spoločnosť nebezpečného páchateľa na slobode, mohli byť vážne ohrozené," uviedli poslanci v dôvodovej správe. Plénum napokon návrh neschválilo.