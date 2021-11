Poslanci neschválili Záborskej zákon

Poslanci parlamentu SR počas 48. schôdze Národnej rady SR neschválili Záborskej zákon na pomoc tehotným ženám v Bratislave 11. novembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neschválili zákon na pomoc tehotným ženám. Zo 134 prítomných za zákon hlasovalo 67 poslancov, proti bolo 38 a zdržalo sa 28 poslancov. Nová legislatíva mala priniesť predĺženie lehoty na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu. Chcela tiež zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a ďalšie zmeny.Návrh zákona podporili takmer všetci poslanci OĽANO okrem ôsmich, niekoľkí sa aj zdržali. Klub SaS bol proti. Zo Sme rodina väčšina poslancov návrh podporila, proti boli Boris Kollár, Zuzana Šebová a Petra Krištúfková. Návrh zákona tiež podporili nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, takisto aj poslanci zo strany Za ľudí okrem Alexandry Pivkovej, ktorá bola proti.Poslanci Smeru-SD sa väčšinou zdržali, návrh podporili Vladimír Faič, Marián Kéry a Juraj Blanár. Všetci poslanci za ĽSNS návrh podporili.Legislatíva, ktorú predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina, hovorila aj o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.Lehota na rozmyslenie o potrate sa mala predĺžiť zo 48 na 96 hodín. Poslanci to odôvodňovali tým, že žena by si mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo.Poslanci chceli zaviesť aj osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Zaviesť chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine.Zákon mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Súčasťou zákona bolo aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na umelé potraty.