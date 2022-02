Poslanci neschválili žiadosť generálneho prokurátora o vystúpenie

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili žiadosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku o vystúpenie v pléne počas utorkovej mimoriadnej schôdze k dohode o obrannej spolupráci s USA. Rozhodli o tom v hlasovaní po schválení programu schôdze. Žilinka požiadal o udelenie slova v liste predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina). Poslanci si zároveň odsúhlasili, že ak to bude potrebné, rokovať o dohode budú aj po polnoci.



Generálna prokuratúra SR dohodu s USA odmieta ako celok, v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila 35 zásadných pripomienok.



Mimoriadna schôdza k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických (DCA) sa začala v utorok popoludní. Dohodu už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.



Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.