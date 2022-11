Poslanci neschválili zmenu ústavy, riešila lehoty pri voľbe prezidenta

Bratislava 8. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili v utorkovom hlasovaní novelu Ústavy SR, podľa ktorej by sa mohlo prvé kolo prezidentských volieb konať najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. V súčasnosti platí 60-dňová lehota.



Skrátením mal vzniknúť priestor na zosúladenie termínu konania sa druhého kola volieb s termínom konania sa volieb do Európskeho parlamentu (EP). Okrem ústavnej zmeny boli potrebné aj úpravy v zákone o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý prešiel do druhého čítania.



"Zosúladením termínu konania sa volieb do Európskeho parlamentu a druhého kola voľby prezidenta SR tak, aby sa konali v rovnaký deň a v rovnakom čase, by sa vyšlo v ústrety voličom, ktorí by nemuseli chodiť k volebným urnám dvakrát. Zároveň, ak by došlo k zvýšeniu volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, malo by to za následok aj posilnenie mandátov volených kandidátov," argumentovali predkladatelia.



Ďalšie lehoty súvisiace s voľbou prezidenta sa mali predĺžiť. Dôvodom návrhu predĺžiť lehoty je plánované zavedenie voľby poštou pri prezidentských voľbách.