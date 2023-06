Poslanci nezačali ráno rokovať, o ďalšom postupe sa bude radiť grémium

Bratislava 28. júna (TASR) - Ďalší rokovací deň 94. schôdze Národnej rady (NR) SR sa v stredu ráno začal procedurálnym návrhom poslanca Borisa Suska (Smer-SD), ktorý namietal, že plánované rokovanie o návrhoch v druhom čítaní bolo zaradené v rozpore s rokovacím poriadkom. Kritizoval tiež postup predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽANO).



Podpredseda NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina) preto oznámil, že o ďalšom postupe sa bude radiť poslanecké grémium, ktoré zvolal na 10.00 h. Dovtedy parlament nerokuje, priestor je na poradu poslaneckých klubov.



Susko kritizoval, že sa malo ráno začať rokovať o návrhoch zákonov, ktoré prešli do druhého čítania ešte v úvode schôdze. Dodal, že Vetrák na výbore neumožnil hlasovanie o stanovisku výboru, ktoré si k tejto problematike vopred vyžiadal parlament. Vetrák odmieta, že by znemožnil hlasovanie, reagoval, že len prerušil jeho rokovanie. Pčolinský zvolal grémium, keďže sa plénum nevedelo dohodnúť a chýba aj stanovisko výboru. Vetrák povedal, že výbor prerušil, aby sa zistilo, či už vláda začala robiť na stanovisku k návrhom zákonov.



Zaradenie vyše 20 návrhov v druhom čítaní do programu schôdze žiadalo OĽANO spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu.