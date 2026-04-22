Poslanci nezačali rokovanie, R. Raši prerušil schôdzu do 14.00 h
Bratislava 22. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zatiaľ pre technické problémy nezačali stredajšie rokovanie. Od rána bola technická prestávka, krátko po 11.00 h sa zišlo poslanecké grémium. Následne predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) informoval, že schôdza bude pokračovať až od 14.00 h. Vtedy majú prísť na rad návrhy z dielne rezortu pôdohospodárstva. Na pláne je aj tradičné hlasovanie o 17.00 h.
„Keby sa niečo udialo, budem vás informovať, ale zatiaľ je takýto postup,“ povedal poslancom Raši. V stredu má parlament rokovať do 20.00 h. Technické problémy riešil parlament už ráno, keď nezačal rokovanie štandardne o 9.00 h. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý vtedy viedol schôdzu, povedal, že sa robí všetko preto, aby sa spojazdnil systém.
Technické problémy pri rokovaní mali poslanci už v utorok (21. 4.) popoludní, keď sa nedarilo prihlásiť sa s mikrofónom na faktickú poznámku. Parlament vtedy vyše hodinu nerokoval.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko novinárom vysvetlil, že problém je s fungovaním mikrofónov v rokovacej sále. „Približne tretina mikrofónov nefunguje hneď, ale po piatich - desiatich sekundách,“ priblížil s tým, že ak sa poruchu nepodarí odstrániť do 14.00 h, mali by poslanci prejsť na iný režim. „Komu nebude na faktickú poznámku fungovať mikrofón, pôjde ku 'kec pultu', to je všetko. Ale dúfam, že sa to dovtedy vyrieši a všetko pôjde v štandardnom režime,“ skonštatoval.
