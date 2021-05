Poslanci nezvolili T. Lehotského za podpredsedu parlamentu

Bratislava 28. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok nezvolili Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu parlamentu. V piatkovej tajnej voľbe nezískal dostatočný počet hlasov. Zákonodarcovia však zvolili predsedu výboru pre sociálne veci. Stal sa ním Vladimír Ledecký (Za ľudí).



Lehotský získal vo voľbe len 75 hlasov. Na zvolenie podpredsedu parlamentu však treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76 hlasov. V tajnom hlasovaní bolo 99 platných hlasov, proti bolo 13 poslancov a 11 sa zdržali.



Ledeckého podporilo 76 poslancov. Platných hlasov bolo 99, proti jeho zvoleniu bolo 11 poslancov a 12 sa zdržali. Na voľbu predsedu výboru bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.



O personálnych zmenách poslanci rozhodovali potom, ako sa Juraj Šeliga a Jana Žitňanská (obaja Za ľudí) vzdali týchto funkcií. Urobili tak po medializovaných informáciách o tom, ako spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS) sedeli v podniku v centre hlavného mesta, a to v čase zákazu vychádzania. Platili vtedy pandemické opatrenia, podniky mali mať otvorené len terasy, a to iba do 21.00 h.