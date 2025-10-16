< sekcia Slovensko
Poslanci NR SR aj vo štvrtok pokračujú v rokovaní po 20. hodine
V piatok by mali poslanci rokovať od 9.00 h. Podobne ako vo štvrtok ani v piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (21. 10.).
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok podobne ako v stredu (15. 10.) pokračujú v rokovaní aj po 20.00 h. Podľa v stredu schváleného procedurálneho návrhu majú rokovať do polnoci.
Parlament vo štvrtok podvečer dokončil rozpravu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Následne prešiel sériu ďalších návrhov z dielne Ministerstva financií (MF) SR a pokračuje v rokovaní o ďalších bodoch programu aktuálnej schôdze.
V piatok by mali poslanci rokovať od 9.00 h. Podobne ako vo štvrtok ani v piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (21. 10.).
Parlament vo štvrtok podvečer dokončil rozpravu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Následne prešiel sériu ďalších návrhov z dielne Ministerstva financií (MF) SR a pokračuje v rokovaní o ďalších bodoch programu aktuálnej schôdze.
V piatok by mali poslanci rokovať od 9.00 h. Podobne ako vo štvrtok ani v piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (21. 10.).