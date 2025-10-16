Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Slovensko

Poslanci NR SR aj vo štvrtok pokračujú v rokovaní po 20. hodine

.
Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas 39. schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave v stredu 24. septembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V piatok by mali poslanci rokovať od 9.00 h. Podobne ako vo štvrtok ani v piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (21. 10.).

Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok podobne ako v stredu (15. 10.) pokračujú v rokovaní aj po 20.00 h. Podľa v stredu schváleného procedurálneho návrhu majú rokovať do polnoci.

Parlament vo štvrtok podvečer dokončil rozpravu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Následne prešiel sériu ďalších návrhov z dielne Ministerstva financií (MF) SR a pokračuje v rokovaní o ďalších bodoch programu aktuálnej schôdze.

V piatok by mali poslanci rokovať od 9.00 h. Podobne ako vo štvrtok ani v piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (21. 10.).
.

Neprehliadnite

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?