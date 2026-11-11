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Poslanci NR SR odmietli novelu o tzv. kajúcnikoch

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Na snímke poslanci počas rokovania na schôdzi NRSR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zmenou chcelo MS posilniť väzbu medzi priznaním benefitu a konkrétnym prínosom spolupracujúcej osoby pre objasnenie trestnej činnosti.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, sa nateraz nebude meniť. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne odmietli novelu Trestného poriadku, ktorá to predpokladala. Za návrh hlasovalo len 75 poslancov zo 150 prítomných. Hlasovania sa zdržal jeden poslanec, 74 boli proti. Novela z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR predpokladala, že namiesto odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania malo byť benefitom pre spolupracujúce osoby napríklad mimoriadne zníženie trestu, ale vždy až v súdnej fáze trestného konania.

Od aktuálnej filozofie poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám, tzv. kajúcnikom, v podobe odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania, mal Trestný poriadok prejsť k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.

Zmenou chcelo MS posilniť väzbu medzi priznaním benefitu a konkrétnym prínosom spolupracujúcej osoby pre objasnenie trestnej činnosti a vytvoriť tiež jednotnejší rámec pre rozhodovaciu činnosť súdov.

Zaviesť sa mala aj povinnosť 180 dní pre spolupracujúcu osobu vypovedať úplne a pravdivo o všetkej trestnej činnosti, ktorú spáchala, ako aj o tej, ktorú spáchali iné osoby a vie o nej. Novela mala upraviť aj následky nedodržania spolupráce spolupracujúcim obvineným, ktoré Trestný poriadok v súčasnosti neupravuje.
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