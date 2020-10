Poslanci NR SR pre pandémiu prerušili aktuálnu schôdzu do 3. novembra

Bratislava 27. októbra (TASR) - Októbrová schôdza Národnej rady (NR) SR je po dohode na poslaneckom grémiu prerušená do 3. novembra do 9.00 h. V pléne to vyhlásil podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je dočasne poverený vedením parlamentu. Schôdzu prerušili v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Viacerí poslanci sú totiž v karanténe, preto nemusí byť plénum uznášaniaschopné.



Grendel zároveň požiadal zástupcov poslaneckých klubov, aby listom nahlásili tých poslancov, ktorí sa na rokovaní NR SR nezúčastnia. Mal by obsahovať hromadnú žiadosť o ospravedlnenie.



Vzhľadom na pozitívny výsledok testu poslanca zo Sme rodina, ako aj Smeru-SD majú byť oba poslanecké kluby v karanténe. Okrem toho majú pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 viacerí poslanci z ĽSNS. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš informoval, že pozitívni sú aj dvaja poslanci za OĽANO.



Schôdzu už raz prerušili, a to v piatok (23. 10.) pre testovanie poslancov vzhľadom na pozitívny výsledok testu šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorý už bol niekoľko dní v karanténe. V pondelok (26. 10.) mali testovať zvyšných poslancov.



Poslanci majú na programe 16. schôdze ešte viacero vládnych noviel z dielne rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva či školstva, ale aj poslanecké návrhy. Zákonodarcov čaká napríklad novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti či novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorou chce ministerstvo financií upraviť pravidlá pri rezervách v rozpočte. Na programe sú tiež novely zákona o dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty či dani z motorových vozidiel.