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Poslanci NR SR ukončili rozpravu o návrhu na vyslovenie dôvery vláde
Parlament začal o návrhu na vyslovenie dôvery vláde mimoriadne rokovať od štvrtka rána.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok podvečer ukončili diskusiu o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Hlasovať sa má o chvíľu, kluby ešte prezentujú svoje stanoviská pred hlasovaním.
Parlament začal o návrhu na vyslovenie dôvery vláde mimoriadne rokovať od štvrtka rána. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Parlament začal o návrhu na vyslovenie dôvery vláde mimoriadne rokovať od štvrtka rána. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.