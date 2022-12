Poslanci NR SR vzali na vedomie správu o činnosti ÚŠP

Bratislava 7. decembra (TASR) - Počet osôb stíhaných za trestné činy vykazované ako trestné činy spáchané organizovaným zločinom v minulom roku výrazne narástol. Stúpol aj celkový počet vecí zapísaných do trestných registrov. Nebola podaná žiadna obžaloba za trestné činy terorizmu. Výrazne narástol počet vznesených obvinení voči osobám, ktoré pôsobili vo vysokých verejných funkciách. Konštatuje to správa o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2021, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie.



Správa konštatuje, že v roku 2021 bolo vznesené obvinenie veľkému počtu osôb, ktoré "pôsobili vo vysokých verejných funkciách alebo mali výrazný (nezákonný) vplyv na fungovanie orgánov verejnej moci". Dodáva, že tento trend pokračuje. Podľa úradu boli reakciou na tieto skutočnosti opakované a stupňujúce sa útoky na jeho prokurátorov či sudcov Špecializovaného trestného súdu. "Prokurátori ÚŠP svoju nezávislosť a nestrannosť preukazujú pri výkone dozoru v prípravnom konaní a následne pri zastupovaní obžaloby v súdnom konaní," deklaruje správa a hovorí o vysokej miere ich odbornosti.



ÚŠP konštatuje, že v roku 2021 bolo zapísaných do trestných registrov 467 vecí, čo je o 11 viac než v roku predtým. Vybavených bolo podľa slov úradu 506 vecí, teda o 47 viac než pred rokom. Trestné stíhanie vo veciach, v ktorých bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe, bolo ukončené v 329 veciach proti 490 osobám, z toho bolo 400 mužov, 69 žien a 21 právnických osôb. Obvinenie bolo vznesené 737 fyzickým osobám a 16 právnickým osobám. Väzobne stíhaných bolo 96 obvinených oproti 101 v roku 2020.



Z celkového počtu trestne stíhaných osôb bolo podľa slov ÚŠP 22 cudzincov, čo je nárast oproti roku 2020 o 20 osôb. Správa priblížila, že išlo predovšetkým o štátnych príslušníkov Českej republiky a Rumunska.



Úrad konštatuje, že v minulom roku bol výrazný nárast trestne stíhaných osôb za trestné činy, ktoré sú štatisticky vykazované ako trestné činy spáchané organizovaným zločinom. "Počet páchateľov trestne stíhaných pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa paragrafu 296 Trestného zákona stúpol oproti roku 2020 o 17 osôb na celkovo trestne stíhaných 89 osôb," píše sa v správe. Celkovo bolo podľa ÚŠP za organizovaný zločin v minulom roku stíhaných 247 obvinených a obžalovaných 167 osôb, právoplatne odsúdených bolo celkovo 63 osôb.